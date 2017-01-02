Belediye Serası Üretmeye Devam Ediyor

Belediye serasının faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "şehrimizin yeşil alanlarının bitki ihtiyacı fazlasıyla yetecek şekilde seramızda üretiliyor. Seramızda 100 binin üzerinde bitki ve çiçek üretiyoruz. Erdemli Belediyesi dışa bağımlı olmadan kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Erdemli Belediyesi bitki üretim serasındaki yoğun çalışma gözlerden kaçmıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede bulunan park ve yeşil alanların ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarının dikime hazır şekilde beklediği ve ihtiyaç olan yerlere hemen gönderildiği bildirildi. Erdemli'nin tüm çiçek ve bitki ihtiyacının belediye çiçek serasından karşılandığını ifade eden Başkan Tollu, "bitki üretimi konusunda da dışarıya para harcamıyor, belediyemize ek bir külfet getirmiyoruz. Tüketen değil, üreten belediyecilik böyle olur, belediyecilik bizim işimiz" dedi.

Belediye olarak tüm parkların, yeşil alanların, orta refüjlerin ve kavşakların ihtiyacı olan çiçeklerin kendi seralarında dikime hazır vaziyette olduğunun altını çizen Tollu, "seramızda görevli Ziraat mühendisleri ve Ziraat teknikerleri ile bu işi hem bilimsel hem de modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu an çiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden 100 bin adet üretim yapılıyor ve baharın girmesiyle birlikte ihtiyaç olan yerlere dikimi gerçekleştirilecek" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediyenin serasında dikime hazırlanan bazı çiçek türlerinin, gül, begonvil, çitatmil, benjamin, İskenderun kauçuğu, mine yasemin, akdeniz papatyası, Çin karanfili, oya, Amerikan sarmaşığı, balık ağzı, hercai menekşe, yılbaşı yıldızı, japon gülü, zakkum, ateş dikeni, kartopu, berberis, taflon, aralya, ceylan gözü olduğu bildirildi.