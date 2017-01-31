Belediye Projeleri, Makine Mühendislerine Anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılan Boğaçayı, Tünektepe, Konyaaltı Sahil, Kurvaziyer Liman, Kaleiçi Yat Limanı, Kent Müzesi, Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım ile Nekropol Alanı projeleri Makine Mühendisleri Odası üyelerine anlatıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili sivil toplum kuruluşlarına (STK) bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.



Bu kapsamda Makine Mühendisleri Odası üyelerine, 'vizyon projeler' diye nitelendirilen Boğaçayı, Tünektepe, Konyaaltı Sahil, Kurvaziyer Liman, Kaleiçi Yat Limanı, Kent Müzesi, Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım ile Nekropol Alanı projeleri anlatıldı.



Büyükşehir Belediyesi imar danışmanı Feridun Uyar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüşlerine önem verdiklerini kaydetti.



STK'ların katkısına ve görüşlerine kulak vererek projelerine yön verdiklerini belirten Uyar, "Makine mühendisleri ile projeleri detaylı bir şekilde inceledik. Hayata geçtikten sonra Antalya'ya büyük fayda sağlayacak projeleri STK'larla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.