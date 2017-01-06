Belediye Personeline Karla Mücadele Eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü personele karla daha hızlı ve etkili müdahale için eğitim verdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yol Şube Müdürü Tevfik Demirbilek ve bilgisayar mühendisi Seray Altınay tarafından verilen eğitime 32 karla mücadele personelinin katıldığı belirtildi.



Açıklamada, eğitimde karla mücadele ve yapılacak çalışmalar, araç takip sistemi ve programların kullanılması gibi konuların anlatıldığı kaydedildi.



Ayrıca açıklamada, 11 ilçede 13 ayrı noktada 15 kar bıçaklı kamyon, 15 greyder, 20 adet yükleyici ve 7 adet çift kabinli ekip kamyonun mevcut olduğu, 157 personelin tuzlama ekipleri ile 24 saat kar ve buz mücadelesine hazır olduğu ve 0 850 459 09 09 numaralı telefondan vatandaşlara 24 saat hizmet verileceği kaydedildi.