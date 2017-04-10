Belediye Personeline Kanser Semineri

Osmangazi Belediyesi, Kanser Haftası dolayısıyla personeline yönelik seminer düzenledi.



Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği seminere özellikle kadın personel ilgi gösterdi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim seminerinde konuşan Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şubesi doktorlarından Tülay Köse, kanser türleri ve korunma yöntemleri konusunda bilgi verdi. Köse, "Dünyada ve ülkemizde kadınlarda en fazla meme, troid ve kolerektal kanserlere rastlanırken, erkeklerde ise ilk sırada akciğer kanseri, ardından prostat ve kolerektal kanser geliyor. Ülkemizde her yıl 375 bin kişiye yeni kanser tanısı konulurken, Bursa'da teşhis konulan kanserli sayısı 6 bin civarında" dedi.



Bilinen bütün kanserlerin en az üçte birinin önlenebilir, üçte birinin de erken teşhis konulabilir türler olduğunu söyleyen Dr. Tülay Köse, "Kanserlerin yüzde 10'u irsi, yüzde 90'ı ise çevre faktörleriyle oluşmakta. Beslenme, tütün, obezite ve hareketsiz hayat bütün faktörlerin yüzde 80'ini oluşturmakta. Dolayısıyla, doğru beslenme, hareketli yaşamamak ve sigarayı bırakarak faktörlerin yüzde 80'ini elemiş oluyoruz" diye konuştu.



Kanser türlerine göre en önemli belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Köse, "En önemli belirtilerinin başında açıklanamayan kilo kaybı ve ateşlenme geliyor. Lenf ve lösemi kanserinin ilk belirtileri özellikle akşamları ortaya çıkan ateşlenmelerdir. Kolon ve bağırsak kanserlerinin belirtileri ise sebepsiz şekilde ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik hissidir. Vücutta hissedilen kitleler meme kanserinde belirleyici etkenler olurken, karaciğer kanserinde ise ciltte yaşanan değişiklikler, iyileşmeyen yaralar bu kanserin belirtileri arasında yer alıyor" dedi.



Kansere karşı alınabilecek basit önlemler konusunda da bilgiler veren Dr. Tülay Köse, "Bunların en başında da sigaradan uzak durmak geliyor. Eğer içiyorsak bir an önce bırakmalıyız. Alkol alıyorsak ondan uzaklaşmalıyız. Fazla kilolarımızdan kurtulalım. Hareketli yaşamı tercih edelim. Annelere en büyük önerim, çocuklarını emzirmeleri. Yemeklerimizde kırmızı eti azaltıp, sağlık taramalarımızı da düzenli şekilde yaptırmalıyız. Düzenli olarak KETEM'e gitmek ve tarama yaptırmak, kanser riskine karşı yapmamız gerekenlerden biri olmalı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak KETEM'e gelen vatandaşlarımıza HPV DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. Momografi ile meme kanseri taraması, kolerektal (kalın bağırsak) kanseri taramalarını ücretsiz olarak yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA