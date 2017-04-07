Belediye Personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konularında eğitim verdi.



Adilcevaz Belediyesi Proje ve Koordinasyon Merkezi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, personele iş kazaları ve acil durumlarda oluşabilecek yükümlülükler konusunda bilgiler verildi. İş Güvenliği Uzmanı Uğur Binici tarafından verilen eğitimde, çalışanlara temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, çalışma mevzuatıyla ilgili bilgiler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları konuları hakkında bilgiler aktarıldı. - BİTLİS