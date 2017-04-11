Belediye Personeline Farkındalık Eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline farkındalık eğitimi verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde katılımcılara yaşlı vatandaşlara davranış biçimleri, karşılama ve iletişim kurma, vizyon geliştirme konularının işlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi birimlerinde görev yapan personellerin hizmet verme sürecinde belediye gelen engelli ve yaşlı vatandaşlara davranış biçimleri, karşılama ve iletişim kurma, vizyon geliştirme, engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik bilgi edinmelerini sağlama, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik, fiziksel, psikolojik sözlü şiddet içeren her türlü tutum ve davranışlara yönelik daha duyarlı yaklaşım bilincinin sağlanması ve engelli bireylerin toplumsal yaşama uyumları, karşılaştıkları sorunların yarattığı psikolojik travmaların en aza indirgenmesi konulu farkındalık eğitimi düzenlendi."