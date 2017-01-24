Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri, Şehir Hastanesi seferlerine başladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar toplam 110 adet belediye otobüsünü vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi'nin, kent merkezinde ve kırsalda birçok noktaya ulaştığı bildirildi. İhtiyaç duyulan noktalara yeni hatlar ekleyen, yoğun kullanılan noktalara giden otobüs sayılarını artırarak vatandaşlara kolay ulaşım sağlayan ve bu sayede günlük yolcu sayısını 30 binden 90 binin üzerine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, son olarak 9 belediye otobüsü hattını Mersin Şehir Hastanesi'ne yönlendirerek, vatandaşların hizmetine sundu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, belediye otobüsü hatlarının güzergahlarına Mersin Şehir Hastanesi de eklendi. 9 hattın geçeceği Mersin Şehir Hastanesi güzergahında toplam 51 belediye otobüsü hizmet veriyor.



Buna göre, Çağdaşkent-Üniversite, Çağdaşkent-Afet, Makine İkmal-Demirtaş, Makine İkmal- Akbelen, Makine İkmal-Çavuşlu, Yeni Otogar-Tece, Huzurkent-Yeni Otogar, Yeni Otogar-Pozcu- Üniversite-Tece ve Özgürlük Mahallesi-Üniversite güzergahında hizmet veren otobüsler Mersin Şehir Hastanesi'nden geçiş yapıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından ileriki günlerde yoğunluk ve gelen talep doğrultusunda Şehir Hastanesi'ne yönlendirilen 9 hattın yanı sıra yeni hatların da ekleneceği belirtildi. - MERSİN