Belediye, Öğrencileri Çanakkale'ye Gönderdi

Seydişehir Belediyesi, ilçedeki lise son sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerinden oluşan 90 kişilik grubu Çanakkale'ye gönderdi.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin Çanakkale ruhunu yerinde görüp ve yaşayarak tarih bilinçlerini geliştirmek amacıyla Osmanlı başkentine gönderdiklerini söyledi.



İlerleyen süreçte tüm lise son sınıf öğrencilerini göndereceklerini kaydeden Tutal, şunları kaydetti:



"Allah yolunuz bahtınızı açık eylesin. İnşallah geçmişimizi, tarih şuurumuzu, tarih bilincimizin ve vatan sevgimizin oluşması noktasında atılan bu adımın hepiniz nezdinde çok yararlı olacağı kanaatindeyim. Vatan evladının bir dakika sonra öleceğini bile bile o siperlerde nasıl çarpıştığının yerinde görülmesi bakımından da oldukça önemli bir gezi. Metre kareye binlerce merminin düştüğü bir yeri gidip göreceksiniz. Bir devrin battığı, vatan kalbinin attığı yeri göreceksiniz. Allah'tan temennim, sağlıkla selametle gidip gelmenizdir."



Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler dualarla uğurlandı.