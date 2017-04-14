Belediye Öğrencilere Diş Macunu Dağıttı

Nurdağı Belediyesi ilçe genelindeki tüm ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf düzeyindeki bin öğrenciye diş macunu ve fırçası dağıttı.





Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı dişler ve mutlu gülüşler projesi ile bin öğrenciye diş macunu ve fırçasını hediye etiklerini söyledi.



Sağlıklı yaşamın ağızdan başladığına dikkat çeken başkan Yıldırır, çocukların küçük yaşta dişlerini fırçalama alışkanlığını kazandırmak istediklerini bu amaçla 19 okulda tüm ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf düzeyindeki bin öğrenciye diş macunu ve fırçası hediye ettiklerini kaydetti.