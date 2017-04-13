Belediye Meydanında Okul Yararına Kermes

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Şehit Serkan Göker İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermesi ziyaret etti.



Bodrum Belediye Meydanı'nda Şehit Serkan Göker İlkokulu Okul Aile Birliği'nin okul yararına düzenlediği kermese vatandaşlar ilgi gösterdi. Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ da kermesi ziyaret ederek okula destek oldu.



Okul aile birliği üyelerinin evlerinde hazırladıkları çeşitli yiyeceklerden resim ve el sanatları gibi el emeği ürünlerin de sergilendiği kermes, gün boyunca devam etti. - MUĞLA