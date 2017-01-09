Belediye Meclis Üyelerinden Şehit Yakınlarına Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ocak ayı meclis huzur hakkına yönelik ödenen ödeneğin tümünü şehit yakınlarına bağışladı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirilen ocak ayı meclis toplantısı, gündem maddelerinin okunmasıyla başlandı.



Daha sonra toplantıda söz alan Belediye Başkan Vekili Toprak, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin 1 aylık meclis huzur hakkına yönelik ödenen ödeneklerinin şehit ailelerine yardım hususunda bir kampanya başlatmak istediklerini belirtti.



Meclis üyelerinin kabul ettiği takdirde oylamaya sunmak istediğini dile getiren Toprak, "Kabul edilmesi halinde direkt mali işlerden bununla ilgili onayı veririz. Maaşlar kişilerin hesabına yatmaz. Direkt olarak şehit ailelerine, Gaziantep'teki şehit ailelerine yardım yapılmasıyla ilgili bir kampanya başlamış oluruz." dedi.



Konuşmanın ardından öneriye sunulan teklif, tüm belediye meclis üyeleri tarafından kabul edildi.



Teklifin kabul edilmesiyle meclis üyeleri, ocak ayı meclis huzur hakkına yönelik ödenen ödeneği şehit yakınlarına bağışladı.



Belediye Başkan Vekili Toprak, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.