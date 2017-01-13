Belediye Meclis Toplantısında "Kredi Notu" Tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, "Yüksek paralar verilerek alınan yüksek kredi notlarına sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi maalesef İzmir halkına düşük hizmetler vermektedir." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı 3. birleşimi, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan başkanlığında yapıldı.



Toplantının dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan'ın, Büyükşehir Belediyesi şirketi İZSU ile ilgili yaptığı, "Yüksek paralar verilerek alınan yüksek kredi notlarına sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi, maalesef İzmir halkına düşük hizmetler vermektedir." sözleri tartışmalara neden oldu.



Yaşanan tartışmaların üzerine meclisi yöneten Aydoğan, toplantıyı bitirdi.



CHP'li meclis üyelerinin boşalttığı salonda Doğan, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Doğan, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini yöneten arkadaşımız bizim konuşmamızı sonuna kadar dinleme tahammülünde bulunmadı. Biz tabiki büyükşehir meclisinde muhalefetteyiz her zaman arkadaşlarımızın hoşuna gidecek şeyleri söylemek zorunda değiliz. Bu kentte eksik aksak ya da yanlış giden şeyleri söylemek zorundayız." dedi.



"İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü daha basit altyapı çalışmasını bile beceremedi" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bornova'nın Kızılay, Atatürk ve İnönü mahallelerinde geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürülen altyapı çalışmaları ne yazık ki burada yaşayan halkımızın korkulu rüyası haline gelmiştir. Bölgede İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sürdürülen yenileme faaliyetleri ne yazık ki yoğun şikayetlere konu olmuştur. Üç mahallede yer alan Ersoy, Yavuz ve Barbaros ve Hürriyet caddeleri üzerinde yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan ve bunca zamandır hala tamamlanamayan çalışmalar nedeniyle bu bölge adeta koca bir şantiye halini almıştır. Trafiğe kapatılan yollar, delik deşik olan kaldırımlar, iş makineleriyle zapt edilen caddelerden halkımız olumsuz etkilenmektedir."



Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Buca ilçesinde bulunan Çevik Bir Meydanı'nın isminin "Ömer Halisdemir Meydanı" olarak değiştirilmesi talebi, AK Partili üyelerin "evet" oyuna karşılık, oy çokluğu ile reddedildi.