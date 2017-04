Belediye Konservatuvardan Kamu Kuruluşlarında Koridor Konseri

Avcılar Belediye Konservatuvarı, sanatın yaşamın her noktasında olması gerektiği düşüncesi ile aralarında Kaymakamlık, hastane veya karakolların da bulunduğu kamu kuruluşlarında 'Koridor konserleri' vermek için proje hazırladı.



Konservatuvar Müdürü Onur Gülin Türkiye'deki tek ilçe belediye konservatuarı konumunda bulunduklarını müzik, tiyatro ve halk oyunları bölümlerinde eğitim verdiklerini, bu yıl 9-14 yaşındaki çocuklara yönelik 'Çocuk Konservatuvarı'nı açtıklarını söyledi. Yaklaşık 300 öğrencileri bulunduğunu hatırlatan Gülin, bir süreden bu yana üzerinde başlattıkları ilgi gören 'Koridor Konserleri'ni kurum koridorlarında verdiklerini, bunu yaygınlaştıracaklarını belirterek şöyle konuştu:



HASTANEDE, KARAKOLDA KONSER PROJESİ



"Kültür ve sanat, hayatın içinde her noktasında; sokakta da, koridorda da, salonda da olmalı mantığından yola çıkarak 'Koridor Konserleri' projesini ürettik. Koridor konserlerini konservatuarımızda başlattık. Amacımız; bu konserleri il ve ilçemizdeki diğer kamu kuruluşlarında da sergileyerek sanatın hayatın içinde olduğunu, kültür ve sanatsız bir yaşamın vazgeçilemezliğini anlatabilmek. Bu konserleri 15-20 gün aralığında belli periyotlarda sürekli değişik, farklı müzik dallarıyla da devam ettiriyoruz. Hastaneler, kaymakamlık, nüfus müdürlüğü, karakollar yani hayatın yaşamın olduğu her noktada bu konserleri verebiliriz. Bunun için de girişimlerde bulunacağız. İzin verildiği takdirde de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."



Konservatuvarda öğrencileriden Barış Şahin'in 'Zeybek Dinletisi' adı verilen koridor dinletisini yaklaşık 50 öğrenci ve velisi ilgi ile izledi.