Belediye Konservatuarında Mezuniyet Coşkusu

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı 2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi, muhteşem bir törenle sona erdi.



Belediye Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konservatuar biriminin mezuniyet ve sertifika töreni, yoğun bir katılıma sahne oldu.



Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlediği etkinlikte, mezuniyet heyecanı yaşandı. Salonun girişinde bulunan sehpalarda ki tuvallerde bulunan birbirinden güzel resimler ise dikkat çekti. Konservatuar öğrencileri tarafından çizilip sergilenen resimler, icra edilen aktivitenin güzelliğine ayrı bir renk kattı. Programa Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Davut Kulalar, konservatuarın bölüm başkanları, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Konservatuar koordinatörü Mahmur Karadağ yönetimindeki konserde, yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türkülere yer verildi. - ADIYAMAN