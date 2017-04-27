Belediye Kendi Elektriğini Üretecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası çatısına kurulacak güneş enerjisi paneliyle, hizmet binası ve kültür sitesinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.



Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, çevreci bir anlayış ile üretime katkıda bulunmak amacıyla bu işe başladıklarını belirtti.



Kurulacak olan güneş enerjisi paneliyle harcanılan enerjinin tamamını buradan karşılayacaklarını ve fazlasını da satacaklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Enerji alanında yaptığımız çalışmalarla yine referans gösteriliyoruz. Semt pazar yerleri ile sosyal ve spor tesislerimize kurmuş olduğumuz güneş panelleri ile elektrik üreterek, tesislerin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Parklarımız ve pazar yerlerimizin tamamı led ışıklarla aydınlanıyor. Amacımız, enerjiyi en az tüketen bir belediye olmak. Şimdi de Melikgazi Belediyesi hizmet binası, kendi elektriğini kendi üretecektir."