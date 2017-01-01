Belediye Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda

Niğde Belediyesi, kar yağışının etkisini artırarak sürdürdüğü kentte vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teyakkuz halindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece artan kar yağışının ardından iş makineleriyle yol açma çalışması başlatırken, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi.



Niğde Beyaz Örtüye Büründü



Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Niğde, adeta beyaz bir örtüye büründü. Şehir merkezinde yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Niğde'de kartpostallık görüntüler oluştururken, Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün karla mücadele ekipleri de vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ana arterler, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda yol açma, tuzlama ve küreme çalışmalarının yanısıra, buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor.



Başkan Akdoğan Çalışmaları Yerinde İnceledi



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da önceki gece etkisini artıran kar yağışının ardından, karla mücadele ekiplerinin şehir merkezindeki çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akdoğan, belediye başkan yardımcıları Mustafa Yiğit ve Harun Dikici, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna ve Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç ile birlikte yaptığı incelemede, karla mücadele ekiplerini kolaylık diledi.



Ekipler Teyakkuzda



Başkan Akdoğan, Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün karla mücadele için haftalar öncesinden hazırlıklarını tamamladığını ve sürekli teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Akdoğan, "Karla mücadele ekiplerimiz iş makineleri ile cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yapıyor. Trafiğin aksamaması, vatandaşlarımızın kış şartlarından en az etkilenmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda ise ATV adı verilen ve dar alanlarda hareket kabiliyetini yüksek olan bir araçla solüsyon dökme çalışması da yapılıyor. Cadde ve sokaklarda sürücülerimizin, kaldırımlarda da yayalarımızın kar ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz her an görevlerinin başında" dedi.



Başkan Akdoğan, tüm bu çalışmalara rağmen, sürücülerin ve yayaların kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını da istedi. - NİĞDE