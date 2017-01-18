Belediye İşçilerine İkramiye Müjdesi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "işçi" statüsünde çalışan 194 belediye personeline 150 bin lira ikramiye verileceğini bildirdi.



Başkan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediyede işçi olarak çalışan personele ikramiye vereceklerini ve ödemelerinin 19 Ocak itibariyle gerçekleşeceğini belirtti.



Bolu'nun yaşanabilir kentler arasında ilk sıralara taşımak için yapılan çalışmaların hayata geçmesinde büyük emeği olan 194 belediye işçisine toplamda 150 bin lira devlet ikramiyesi ödemesi gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, "Ödemeler, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle işçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Bu vesileyle, emeklerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.