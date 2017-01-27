Belediye Görevlilerinin Usulsüzlük Yaptıkları İddiası

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, tahsilat evraklarında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.



Ergene Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü ve Muhasebe Tahsilat birimindeki kontrol edilen yıl sonu hesaplarında usulsüzlük tespit edildi.



Bunun üzerine Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ergene Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyede memur İ.C. ile sözleşmeli personel E.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.