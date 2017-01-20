Belediye Göl Kıyısına Kuşlar İçin Yem Bıraktı

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle kısmen buzlanma meydana gelince gölden beslenen kuş türleri aç kaldı. Yem bulmak için karaya çıkmaya başlayan kuşlar için Eğirdir Belediyesi yemleme çalışması yaptı.



Eğirdir Gölü'nde kar yağışı ve soğuk havanını etkisiyle kısmen buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle gölden beslenen karabatak, martı, yaban ördeği gibi türler aç kalma tehlikesiyle karşılaştı. Binlerce kuşun yaşamını sürdürdüğü gölde, kuş türleri yem bulmak için karaya çıkmaya başlayınca Eğirdir Belediyesi harekete geçerek yemleme çalışması yaptı.



Eğirdir Belediyesi ekipleri, göle ve kıyı kesimlere 5 çuval kuş yemi serpti. Eğirdir Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Küçükköse, "Eğirdir Belediyesi olarak suda sıkışmış olan hayvanlar için yemleme çalışması yaptık. Gölümüzün muhtelif noktalarında buzlanma meydana gelince hayvanların yayılma alanı daraldığından hayvan türleri artık karaya çıkmaya başladı. Biz de bu nedenle göl kenarında yemleme yaptık" açıklamasında bulundu. - ISPARTA