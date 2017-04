Belediye Evleri Sakinlerinin Kafasında Soru İşareti Kalmayacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili en yaygın sorulan 30 sorunun cevabının yer aldığı broşürleri Belediye Evleri Mahallesi sakinlerine dağıtacaklarını açıkladı.



Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu. Çetin, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediği Halk Günü'nde yakın dönemdeki projeleri de vatandaşlarla paylaştı.



Her salı açılış, her perşembe temel atma töreni yapan Çetin, 18 Nisan Salı günü saat 17.00'de Kenan Evren Bulvarı üzerindeki Şehit Faik Balcı Parkı'nın içerisinde yapımı tamamlanan Belediye Muhtarlık İletişim Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nun açılışını yapacaklarını açıkladı. Her ayın 19'unda Saat 19'da etkinliğine göreve geldikleri günden bu yana aralıksız devam ettiklerini ifade eden Çetin, 19 Nisan Saat 19.00'da İrfan Değirmenci'yi konuk edeceklerini söyledi.



Halk Günü'ne gelen vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Çetin'e, Belediye Evleri Mahallesi'nde yapılacak Kentsel Dönüşüm ile ilgili çok sayıda soru geldi. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi veren Çetin, "1078 dönüm alanda Türkiye'nin her yerinden herkesin gelip incelemek isteyeceği bir kenti Adana'ya kazandıracağız. Yakın zamanda etap etap Belediye Evleri sakinlerini birebir görüşmeye çağıracağız. En yaygın sorulan ve merak edilen 30 soru tespit ettik. Başkan Çukurova'yı Dinliyor ekibimiz en çok sorulan 30 sorunun cevabının yer aldığı broşür ile mektubu Belediye Evleri sakinlerimize dağıtacak. Ben bu projede halkımızın tarafındayım ve halkın avukatıyım. Belediye Evleri sakinlerimiz rahat olsun. Her şey çok güzel olacak, hiç endişeniz olmasın" dedi.



Gazipaşa Futbol Okulları'ndan Halk Günü'ne gelen sporcu gençler ise okullarına yapılan destek için Başkan Çetin'e teşekkür ederek plaket ve çiçek verdi.



Sadece Çukurova'ya değil Adana'nın her yerine hizmet götürdüklerini aktaran Çetin, "Karataş, Pozantı, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerimize malzeme yardımında bulunduk. İlçelerimizin ibadethanelerini de evimiz gibi düşünüyor ve destekte bulunuyoruz. Karataş'ın Helvacı köyünde hasar gören cami minaresinin yapımı tamamlandı. Yakında vatandaşlarımız ibadethanelerinden yararlanmaya başlayacak. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Bizlere verdiğiniz oylara layık olmaya çalışıyoruz. Sizlere vaat ettiğimiz sözleri gerçekleştirmek için gece gündüz demeden, ayağımızı gazdan çekmeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ADANA