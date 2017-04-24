Belediye Düğün Salonunun Ses Sistemi Çalındı

Mersin'de, Erdemli Belediyesinin yaptırdığı çok amaçlı düğün salonundaki yaklaşık 50 bin lira değerindeki ses sistemini çaldığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kızkalesi Mahallesi'nde belediyeye ait düğün salonunun ses sisteminin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri araştırma başlattı.



Salon ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 zanlının eşkalini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.Ç. ve T.D. ifadelerinde suçlamayı kabul etti.



Zanlıların, yaklaşık 50 bin lira değerindeki ses sisteminin bazı bölümlerini sattıklarını, bir hoparlörü de denize attıklarını söyledikleri öğrenildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada, satıldığı tespit edilen bazı malzemeler bulunarak Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar'a teslim edildi. Çınar, olayı kısa sürede çözen polis ekiplerine teşekkür etti.