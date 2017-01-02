Belediye'den Yeni Yılın İlk Toplantısı

Suluova Belediyesinde yeni yılın ilk toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve birim amirlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.





Toplantıda, 2016 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2017 yılı faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.





Suluova'nın gelişmesi ve büyümesi adına birim amirleri ve personelle birlikte yoğun tempoda çalışarak hizmet ürettiklerini ifade eden Üçok, "Suluova ve hemşehrilerimiz için yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için belediye birim müdürlerimiz ile düzenli olarak bir araya geliyoruz. Hizmetler hakkında bilgi alarak yapılan işlerimizi kontrol ediyoruz. Daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.