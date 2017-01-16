Belediye'den Kimsesizlere Şefkat Eli

Sosyal ve Kültürel projeleri ile Türkiye'ye örnek olan Kırşehir Belediyesi, 'Şefkat Eli ve Gönül Dağı' projeleri ile kimsesizlere el uzatıyor.



Yürütülen proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,"Aile Yaşam Merkezimizin gerçekleştirdiği 'Gönül Dağı' projesi ile yalnız ve yaşlı kişilere, Şefkat eli projesi ile de Öksüz ve parçalanmış aile çocuklarına ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. . İstiyoruz ki kimse evsiz, yuvasız, ilgisiz kalmasın ancak bu şekilde yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıkmak bizim görevimizdir." dedi.



Projelerle insan hayatına dokunmak istediklerini dile getiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Yaptığımız yardımlarla birilerinin suratında küçücük bir mutluluk, kalbinde küçücük bir sevinç oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu projeler sayesinde bilmediğimiz, tanımadığımız insanların hayatlarına dokunuyoruz. Onların yüzünde gördüğümüz ufacık mutluluk bizim için en büyük mutluluktur. Bizim için son derece önemli ve güzel bir proje ve Belediye olarak böyle bir projeye öncü olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kırşehirli diğer vatandaşlarımızı da paylaştıkça çoğalan mutluluğa davet ediyor, bu projeye destek olmaya davet ediyoruz." diye konuştu. - KIRŞEHİR