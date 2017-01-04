Belediye'den Her Okula Bilgisayar Sınıfı

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki her okula bilgisayar sınıfı hizmeti vereceklerini söyledi.



Fatih Mahallesindeki Süleyman Demirel Ortaokulu bilgisayar sınıfı açılışı törenine katılan Tütüncü, burada yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde Fatih Mahallesinin sorunlarına el atmak üzere ilk olarak Süleyman Demirel Ortaokulu'nun durumunu düzeltmeyle başladıklarını hatırlattı.



Tütüncü, kış günü okula geldiklerinde klimaların neredeyse yarısının çalışmadığını gördüklerini belirterek, "Yavrularımız soğuk sınıflarda eğitim görüyordu. Hemen klimaların tamamlanmasını istedim ve çok şükür ki birkaç günde tamamlandı. Böylece bizim de içimiz ısındı." dedi.



Herhangi bir Mahalleye hizmet yatırımı yapılacaksa öncelikle eğitim kurumlarından başladıklarının altını çizen Tütüncü, yatırım önceliğini hep eğitime verdiklerini söyledi.



Kendisinin 1990 yılındaki ortaokul eğitiminin 83 kişilik camsız ve sobasız bir sınıfta geçtiğini belirten Tütüncü, şimdiki öğrencilerin kendi döneminin yokluklarını yaşamamasını istediklerini söyledi.



Kepez'in en kenar Mahallelerinde bile çocukların internetten, teknolojiden ve bilgisayardan uzak kalmamasını hedeflediklerini belirten Tütüncü, modern dünyanın imkanlarını diğer akranlarıyla birlikte kullanmalarını istediklerini söyledi.



İlçede, bilişim sınıfı olmayan okul bırakmayacaklarını hedeflediklerini ifade eden Tütüncü, "Yavrularımızın evlerinde internet, bilgisayar imkanı olabilir ya da olmayabilir, ama okullarında bu imkana çok daha yakın olsunlar. Bu sınıflar sürekli açık tutulsun, günün her saati bu bilgi teknolojilerine yavrularımız ulaşabilsin istiyoruz." dedi.



Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Yıldız da, Tütüncü ile birlikte 2009 yılında göreve geldiğini hatırlattı.



Tütüncü'den, göreve yeni geldiklerinde Mahalledeki bu okulun modernleştirilmesi ile çeşitli asayiş olaylarının yaşandığı Kepez ormanlarının ıslah edilmesini istediğini anlatan Yıldız, Belediye başkanlarının hizmetlerinden ve çalışmalarından memnun olduklarını kaydetti.



Tütüncü ve beraberindekiler daha sonra bilgisayar sınıfını gezdi.