Belediye Çocukların Yüzünü Güldürdü

ABİDİN YEL - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirmenin yapıldığı Şırnak'ın Cizre Belediyesi, yaptığı modern parklarla çocukları tozlu ve çamurlu alanlarda oynamaktan kurtardı.



Cizre Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla başlatılan çalışmalarda kısa sürede 5 modern park hizmete girerken, 4 parkın yapımı devam ediyor.



Daha önce sadece 2 parkın bulunduğu ilçede, çocuklar, belediyenin hizmete açtığı modern parklarda doyasıya oynama fırsatı buldu.



Belediye, özellikle çocuk parklarının olmadığı mahallerde çalışmalarını yoğunlaştırırken, parklarla çocuklar için oyun alanları, çocuklarını oyun için parka getiren vatandaşlar için de gezip dolaşabilecekleri ve dinlenebilecekleri alanlar oluşturuldu.



Daha önce sadece 2 park vardı



Cizre Belediyesi yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakam Adanur'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından birçok projenin hayata geçirildiğini belirtti.



Daha önce Dicle Mahallesi ile Kale Mahallesi'nin Dicle Nehri kenarındaki parklar hariç diğer mahallelerin hiçbirinde park ve çocuk oyun gruplarının bulunmadığını kaydeden yetkililer, çalışmalarla Konak Mahallesi'nde biri 3 dönüm ikisi birer dönümden olmak üzere üç modern parkın kısa sürede yapılarak hizmete girdiğini belirtti.



Parklar 9 milyon liraya mal olacak



Konak Mahallesi Dicle Nehri kenarında 290 dönüm üzerinde yeni bir modern parkın proje aşamasında olduğu, yapımına kısa bir sürede başlanacağını aktaran yetkililer, şu bilgileri aktardı:



"Sur Mahallesi'nde 18 dönüm üzerinde içinde basketbol ve voleybol sahasının da bulunduğu modern parkın yapım çalışmaları bitti, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Aynı mahallede 60 dönüm üzerinde mesire ve fidanlık alan yapımı devam ediyor. Kale Mahallesi Dicle Nehri kenarında 10 dönüm üzerine kurulan Aile Parkı halka hizmet veriyor. İdil Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda 3 dönüm üzerinde meydan ve kavşak çalışması sürüyor. Nur Mahallesi'nde 2 dönüm üzerinde modern bir parkın yapımı sürüyor. Nur Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında 60 dönüm üzerinde sahil projesi ve park çalışması devam ediyor."



Yetkililer, inşaatı biten ve devam eden parklara çocuklar için 20 çocuk oyun grupları kurulduğunu, Konak Mahallesi'nde 290 dönüm üzerine yapılacak park hariç diğer tüm parkların yapımının 9 milyon liraya mal olacağını kaydetti.



Çocuklar ilkel şartlarda oynuyordu



Konak Mahallesi'nin farklı bölgelerinde yapılan 3 parkla mahallenin çehresi değişti.



Vatandaşlardan Hüseyin Eset, mahallede daha önce park olmadığı için çocukların çamurda, ilkel koşullarda oyun oynayarak zaman geçirdiklerini aktararak, "Belediyeye görevlendirme yapılmasıyla mahallemizde büyük bir değişiklik oldu. Önce altyapı sonra da çocuklarımız için parklar yapıldı. Bu hizmetler de bizleri çok memnun etti." diye konuştu.



Vatandaşlardan Osman Serhat ise mahallede parklar olmadığı için ilçe merkezindeki diğer parklara gitmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Mahallemize yapılan parklar sayesinde çocuklar yaz aylarını eve kapanmakla geçirmeyecek, toz toprak içinde değil modern parkta oyun oynayacak." dedi.