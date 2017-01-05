Belediye Çalışanlarından Kan Bağışı

Dulkadiroğlu Belediyesi, yönetici ve çalışanları, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine kan bağışı yaptılar.



Bahçelievler Cami önünde bulunan Türk Kızılayı kan bağış noktasında kan bağışında bulunan belediye çalışanlarına baklava ikram edildi.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'ın çağrısı üzerine belediye çalışanlarının kan bağışı yaptığını söyledi.





Kan stoğu ile ilgili verilen düşük olduğunu öğrendiklerini ve bu sebeple belediye çalışanlarının kan bağışı yaptığını belirten Okay, "Bugün tüm Dulkadiroğlu personeli ve Meclis üyeleri, belediye çalışanlarımızla birlikte kan vermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız şu anda yoğun bir şekilde kan vermekteler. Kan veren kişilerin malum bir gün izin yapmaları, dinlenmeleri gerekmektedir. Biz de personelimizle ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık fakat buna rağmen kan verecekleri halde personelimizin ekseriyeti bugün çalışmalarına devam ettiler. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz de Dulkadiroğlu Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmiş olduk. Bu kan stoklarına tüm arkadaşlarımızla birlikte katkı sunmak amacıyla buradayız."