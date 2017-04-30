Belediye Çalışanlarına Motivasyon Arttırıcı Etkinlikler

İzmit Belediyesi çalışanlarının kurduğu BİRİZ ekibi, düzenlediği çeşitli etkinliklerle personel arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendiriyor.



Sosyal etkinlikler düzenleyerek çalışanlar arasındaki motivasyonu arttıran BİRİZ ekibi, karaoke gecesi düzenledi. Bayanlara yönelik etkinlik öncesi, Tarih Koridoru Projesi'nde yer alan Yeşil Konak, Akçakoca Meydanı, Sırrıpaşa Konağı, Saatçi Ali Efendi Konağı gezildi. İzmit Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan 25 bayanın katıldığı etkinliğin finali Süleyman Paşa Hamamı'ndaki Nev-i Sanat Kafe'de yapıldı. Tarihi mekanda belediye çalışanları karaoke etkinliği ile stres attılar. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da çalışanlar arasındaki bu tür motivasyon arttırıcı etkinliklere destek olduğu kaydedildi. - KOCAELİ