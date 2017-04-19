Belediye Çalışanlarına 2 Bin 24 TL Banka Promosyonu Ödenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, işçi ve memurların banka promosyonu ihalesinin sonuçlandığını belirterek, 15 Mayıs 2017'de 2 bin 24 TL ödeme yapılacağını söyledi.



Kdz. Ereğli Belediyesinde çalışan işçi, memur ve sözleşmeli 326 personel için çıkılan maaş promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi.



Kdz. Ereğli Belediyesinde yapılan maaş promosyon ihalesine ilçedeki 10 bankanın yetkilisi katıldı.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ihale sonucunda bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasında en yüksek teklifin sağlandığını ifade etti. Uysal yaptığı açıklamada "İhale komisyonu tarafından yapılan açık arttırma sonucunda en yüksek teklifi veren Vakıflar bankası ihaleyi kazanmıştır. Memur, işçi ve sözleşmeli 326 personelimize 15 Mayıs 2017 tarihinde her birinin hesaplarına 2 bin 24 TL banka promosyonu ödemesi yapılacaktır" dedi.



Başkan Uysal, promosyon ihalesine katılan bankalara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek, banka promosyonlarının tüm personele hayırlı uğurlu olmasını, çalışanlara aileleri birlikte güle güle harcamalarını diledi. - ZONGULDAK