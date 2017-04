Belediye Bütçesi Vatandaşın Dışında Her Yere Harcanmış' - Diyarbakır

ÖMER YASİN ERGİN - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Yusuf Turhan, "Belediye bütçesi vatandaşın dışında her yere harcanmış. Rakamsal olarak, kağıt üzerinde açık bırakmamışlar ama tespitli. Vatandaşa harcanmamış verilen paralar. Hayatın olağan akışına ters faturalar var." dedi.



İçişleri Bakanlığının onayıyla Valilik tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 Şubat'ta tutuklanan DBP'li Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın yerine görevlendirilen Turhan'ın ilçedeki vatandaşların özlemle beklediği belediye hizmetlerine kavuşması için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Turhan, ilçenin DBP'li belediyeden dolayı yaşadığı mağduriyeti ve Kocaköy için belirledikleri hedefleri AA muhabirine anlattı.



Belediye bütçesi vatandaşın hizmetinde



Göreve başladıklarında ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Turhan, DBP'li Belediye Başkanı Kar döneminde belediyede örgüte destek veren kişilerin çalıştığını, bunların maaş almalarına rağmen iş yapmadıklarını söyledi.



Turhan, göreve gelince belediyede örgütle bağı olanlarla ilgili işlem yaptıklarını ve ilçenin ihtiyaçlarıyla ilgili de bir çalışma başlattıklarını bildirdi.



Belediyenin araç parkında ciddi eksiklikler bulunduğunu tespit ettiklerini, bunları devleti imkanları ve hibe desteklerle çözmeye çalıştıklarını anlatan Turhan, çöp toplanmayan 9 köye konteyner takviyesi yaparak daha sağlıklı çevre temizliği için hizmet vereceklerini aktardı.



Turhan, göreve başlamalarıyla devletin imkanlarının vatandaşa aktarıldığına işaret ederek, belediye bütçesinin hiçbir kuruşunun vatandaşın hizmeti dışında harcanmadığını vurguladı.



Her kesime hizmet



Turhan, ilçede ulaşım sıkıntısı olduğunu dile getirerek, parke çalışması yapılmadığını söyledi.



Yaklaşık 10 milyon lirayı yol çalışmaları ile halkın hizmetine sunacaklarını anlatan Turhan, ilçenin engebeli arazi yapısı olduğu için yaşanan ulaşım sıkıntısını çözmek amacıyla belediyeye kazandıracakları minibüsü vatandaşların kullanımına ücretsiz sunacaklarını bildirdi.



Turhan, talep üzerine ilçede eksikliği hissedilen bir düğün salonu yapacaklarını anlatarak, "Gençlik merkezi, kadın ve erkekler için taziye evi ve üst katında misafirhane olacak. Çocuklar ve gençler için de mini sahalar yapacağız." diye konuştu.



İlçenin en büyük probleminin merkez mahallelerden birinin kanalizasyon hattının bulunmaması olduğuna dikkati çeken Turhan, konuyla ilgili İller Bankası ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ile görüşmeler yaptıklarını, bu kapsamda 4 milyonluk bir projenin onaylandığını aktardı.



"Vatandaşa harcanmamış verilen paralar"



Belediye bütçesinin halka yansıtılmadığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:



"Belediyenin bütçesi 3 milyon lira civarında. Belediye bütçesi vatandaşın dışında her yere harcanmış. Vatandaşa sadece görüntü olması açısından bazı şeyler yapmışlar ama gerisi nereye gitti? Rakamsal olarak, kağıt üzerinde açık bırakmamışlar ama tespitli. Ciddi şekilde tamir masrafları çıkmış, bunu tespit ettik. Vatandaşa harcanmamış verilen paralar. Hayatın olağan akışına ters faturalar var. Bu da nasıl bir çalışma yapıldığını gösteriyor. Vatandaşın hizmetle ilgili talepleri kesinlikle yerine gelmemiş. Bir iki kişi belediye başkanlarının dışında söz sahibi olmuş ve onlar nasıl isterlerse öyle bir çalışma yürütülmüş burada."



Turhan, ilçe için hazırladıkları bazı projelerin onaylandığını, bir kısmının da ihale aşamasında olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:



"Belediyenin bütçesi 2016'da 2 milyon lira, bu sene toplam yaptığımız projelerin maliyeti ise 20 milyon lira civarında. Bu, ilçe ölçeğinde çok büyük bir rakam. Bunların bir kısmı sosyal çalışmalar, bir kısmı da alt ve üst yapı ile ilgili. Ayrım yapmadan herkesi hizmetle buluşturacağız."



Turhan, devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.