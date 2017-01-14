Belediye Başkanlarından Tekirdağspor'a Moral Ziyareti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yarın oynanacak Kocaelispor maçı öncesi Tekirdağsporlu futbolcuların antrenmanını izledi.



Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Albayrak ve Eşkinat, Tekirdağspor'u antrenman yaptığı Namık Kemal Stadı'nda ziyaret ederek, takıma Kocaelispor ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde moral verdi.



Tekirdağspor Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, futbolcular ve teknik heyetle görüşen belediye başkanları, takıma başarılar diledi.



Ziyarette futbolculara baklava ikramı yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, yaptığı açıklamada, Tekirdağspor'un aydınlık günlere kavuşması için şehrin yöneticileri olarak, kulüp yönetimiyle neler yapabileceklerini konuştuklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Tekirdağspor'un play-off iddiası devam ediyor. Play-off'a kalmak için zirve ile aramızda sadece 5 puan fark var. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde sorunları tamamen çözülmüş bir Tekirdağspor yaratıp sizlerle önce play-off'a oradan da şampiyonluğa koşacağız. Tekirdağspor'un bulunduğu yeri hak etmediğini hepimiz biliyoruz, daha önce yaptığımız, daha önce başardığımız gibi yine şehir olarak kenetlenirsek, bu takım hak ettiği yerlere gelecektir. Tüm hemşehrilerimi pazar günü Namık Kemal Stadı'na sarı siyahlı takımımızı desteklemeye davet ediyorum."