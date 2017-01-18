Belediye Başkanlarından İzmek'e Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nu (İZMEK) ziyaret etti.



Başkan Karaosmanoğlu ve Doğan, yetkililerden kurslarla ilgili bilgi alarak, kurs merkezindeki çalışmaları inceledi.



Karaosmanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, kurs merkezinde yapılan çalışmaların devamı için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.



Doğan ise, kurslar sayesinde ev hanımlarının sosyal hayatta aktif hale geldiğini aktararak, kurslar sayesinde aile ekonomilerine da katkı sağladıklarını vurguladı.



İZMEK kurslarından yılda ortalama 20 bin kişinin mezun olduğuna dikkat çeken Doğan, şöyle konuştu:



"Ahşap rölyeften, maket yapımına, titanyum nakışından çiniciliğe, keçecilikten hasır örücülüğüne, dış ticaret elemanı yetiştirmeden masörlüğe kadar farklı farklı dallarda unutulmaya yüz tutan mesleki değerleri de halkımıza yeniden öğretiyoruz. Her yıl eğitim öğretim döneminin sonunda şölen havasında geçen sergilerimizle de sizlerin değerli eserlerinizi halkımızla paylaşıyoruz."