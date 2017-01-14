Belediye Başkanlarından Hoşgörü Çağrısı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile gazetecilerle buluştu.



İki günlük çalışma programı için Marmaris'e gelen Saatcı, Başkan Acar ve belediye meclis üyeleri ile yat limanında ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Saatcı, Marmaris'te Fethiye logosuyla karşılandıklarını ve çok iyi misafir edildiklerini belirterek, belediye başkanları buluşmasını başlatan Acar'a teşekkür etti.



Türkiye'nin hoşgörü, paylaşım ve ortak akıla ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Saatcı, Büyükşehir yasasının İstanbul dışında uygulanabilir bir yasa olmadığını ve bölgede uygulanmasının da doğru olmadığını söyledi.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da ilçe belediyelerinin buluşmasında özel bir amaç olmadığını, "Burada amaç daha iyiyi daha çok başarıyı elde etme adına yapılan bir programdı." dedi.