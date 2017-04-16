Belediye Başkanları Oyunu Kullandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında oyunu kullandı.



Başkan Kocamaz oyunu, beraberinde eşi Hatice Kocamaz ile geldiği 50. Yıl Gökçeler İlkokulu'nda 1441 numaralı sandıkta kullandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kocamaz, referandum un, ülke açısından önemli bir gün ve bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Vatandaşların en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Kocamaz, "Bu bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliği şeklinde ifade ediliyor. Vatandaşlarımız da hem ülkenin hem de gençliğinin geleceği için en doğru kararı verecektir" dedi.



Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ve halen de geçmeye devam ettiğini ifade eden Kocamaz, "15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Olayları objektif değerlendirdiğimizde bugünlere nasıl geldik, bundan sonra neler yapmalıyız, bu referandum önemli bir dönüm noktası olacaktır. Sonuç ne çıkarsa çıksın, biz bu topraklarda yine hep birlikte yaşayacağız. O nedenle ben kampanya süresince hep uyarılarda bulundum. Kırmaya dökmeye, insanların bir birini üzmeye üzülmeye ihtiyacı yok, insanların birlik ve beraberliğine ihtiyacı var. Bölgemiz kan gölü. Böyle bir ortamda dış güçlerin ekmeğine yağ sürmememiz gerekir. Bizim her zamankinden daha fazla bir birimize yakınlaşmamız, kaynaşmamız, hoşgörü içerisinde bulunmamız gerekir. O nedenle bu referandum dan ne sonuç çıkarsa çıksın, milletimizin bir birine yakınlaşacağını ümit ediyoruz. Neticede burada alınacak karar ne olursa olsun, memleketimiz için hayırlı olsun. Bir birimizi germeye, üzmeye hiç gerek yok. Elbette bu demokratik bir karar ve bu kararı millet verecek. Biz Türk milletine bugüne kadar güvendik, bundan sonra da güvenmeye devam edeceğiz. En doğru kararı millet verecektir" diye konuştu.



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise eşi Aydan Tuna ve annesi Cennet Tuna ile birlikte oyunu Yalınayak İlkokulu 2253 numaralı sandıkta kullandı.



Seçimlerin demokrasilerin bayramı olduğunu belirten Tuna, "Sandık elbette ki, demokrasilerin bayramıdır. Bu seçim olur, referandum olur ama bir şekilde milletin iradesinin sandığa yansıması olur. Cumhuriyet tarihinin anayasal anlamda belki de en farklı, kökten değişiklik yapılacak olan bu referandum sürecini, millet bugün kendi iradesini sandığa yansıtmak suretiyle sonuçlandıracak. İnşallah sonuç bu milletin hayrına olur diye ümit ediyorum. Bizde oyumuzu kullandık. Vatana, millete ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN