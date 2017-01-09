2 KİŞİ TUTUKLANDI
Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Burhan S. adliyeden çıkarken, "Başkanın amacı beni tutuklatmaktı, başardı" diye konuştu.
Belediye Başkanını Tehdit Ettiği İddia Edilen 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDIPamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
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