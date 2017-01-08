Belediye Başkanını Mesajla Tehdit Ettiği İddia Edilen 3 Kişi Gözaltına Alındı

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Cevat Keser'i telefon mesajıyla tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, 3 ay önce Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında tabancayla yaralayan müteahhit olduğu belirtildi.



Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, önceki akşam telefonuna gelen mesajda ölümle tehdit edildiğini öne sürerek Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Başkan Cevat Keser'in şikayeti üzerine Adapazarı'ndan Pamukova'ya giden asayiş şubesine bağlı ekipler, tehdit iddiasıyla C.S., B.S. ve F.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan müteahit B.S.'nin, geçen 7 Ekim günü Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ü makamında tabancayla yaraladıktan bir ay sonra teslim olup, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan kişi olduğu belirtildi.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde 3 kişinin ifadeleri alınırken, soruşturma sürüyor. - Pamukovasakarya