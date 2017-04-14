Belediye Başkanından Tehdit: 'Hayır' Diyenleri Kovacağım

Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, çok tartışılacak bir açıklamaya imza atarak "hayır" veren çalışanlarını işten kavacağını söyledi.

"HAYIR DİYENLERİ BURADA KOYARSAM NAMERDİM"

Namlı, "Hem ekmeği yiyip hastaneye gidip, öğlen bir kişilik yerine iki kişilik yemek yemek, ondan sonra da ben hayırcıyım demek afedersiniz ülkenin bugünkü durumuna, bize olan saldırılara iç ve dıştan olan saldırılara karşı bunu diyen şerefsizdir, şerefsizdir, şerefsizdir. Seçimden sonra hiç zannetmeyin ki sizlerin çoluk çocuğu dururken hayır diyenleri ilçe başkanı burada milletvekillerimiz burada onları orada koyarsam namerdim." dedi.