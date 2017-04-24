Belediye Başkanından Taraftara Davet

Erkekler Bölgesel Basketbol Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı yarın Bursa Nilüfer Belediyesispor'la karşılaşacak.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, takımın çapraz eşleştirme gereği hafta sonu aynı takımla oynadığı maçı kazandığını anımsattı.





Saat 19.00'da gerçekleşecek müsabakada Edirnelileri destek için girişlerin ücretsiz olduğu maça taraftarı davet eden Gürkan, şunları kaydetti:





"Nilüfer Belediyesi ile ilk maçımızı Bursa'da, ikinci maçımızı Edirne'de gerçekleştirdik. İlk maçta 79-78'lik bir skorla mağlup olurken, 23 Nisan'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçı 69-58'lik skorla kazanarak durumu 1-1 eşitledik. 25 Nisan'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan final karşılaşmasında sahadan 2-1'lik zaferle ayrılmak istiyoruz.



Çapraz eşleşmede bir seri daha oynayacak olan takımımızı, 6'lı final grubunda büyük bir mücadele bekliyor olacak. Edirne halkını, Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı'nı desteklemeye davet ediyorum. Sizlerin de desteğiyle Edirnespor'u şampiyon yapacağız."