Belediye Başkanından İlginç 'Evet' Kutlaması

Belediye başkanından ilginç "Evet" kutlaması

Ürgüp Belediye Başkanından ilginç referandum kutlaması

Belediye Başkanı cuntacıları yola gömdü



NEVŞEHİR - Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız referandum sonuçları sonrasında Türkiye'nin kararının "Evet" çıkması sonrasında ilginç bir kutlamaya imza attı.

16 Nisan Pazar günü yapılan referandum sonrasında Türkiye'nin kararının "Evet" çıkması sonrasında asfalta, "FETÖ, Darbe, Cunta, Koalisyon, PKK ve Avrupa" isimlerini yazdırdı ve belediye araçları ile yolu temizletti. Başkan Fahri Yıldız konuyla ilgili açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerin dün 16 Nisan 2017 tarihinde bir referandum yapıldı. Referandumda sizler hepiniz güçlü bir katılım ile sandığa gittiniz ve iradenizi ortaya koydunuz. Bu seçimin kaybedeni yok, referandum un kaybedeni yok kazanını var evet diyeni de kazandı, hayır diyende kazandı fakat kaybeden birileri var işte onlar önümüzde. Bu millet bu hainlerin hepsini süpürdü çöpe attı ve bizde bugün Ürgüp'te aynı şeyi yaptık süpürüyoruz süpürmeye devam edeceğiz ve ancak mesuliyetimizin on kat daha arttığının farkındayız. Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Ürgüp" dedi.