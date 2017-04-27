Belediye Başkanına "Tehdit ve Hakaretten" Hapis Cezası

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, iki belediye çalışanına tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Sarıoğlan Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Yıldız ile diğer sanıklar belediye çalışanları İhsan Abbasoğ, Kemal Türk, Serdar Şimşek, Sedat Bahçeli ve avukatları katıldı.



Mahkeme, belediye başkanı Yıldız'a, açığa alınan belediye çalışanı Atnan Gökkurt'a hakaretten 2 ay 15 gün, Atnan Gökkurt ile diğer açığa alınan belediye çalışanı Hikmet Gökkurt'u tehdit ettiği gerekçesiyle 6 ay 7 gün hapis cezası verdi.



Belediye çalışanları İhsan Abbasoğ, Filiz Akgül, Fatoş Taştan, Kemal Türk, Serdar Şimşek ve Sedat Bahçeli'nin ise başkan Yıldız lehine yalancı tanıklık yaptıkları gerekçesiyle onar ay hapis cezasına çarptırılmalarına, bu cezanın ise altışar bin lira adli para cezasına çevrilmesine karar verildi.