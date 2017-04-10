Belediye başkanı zabıtaya ceza kesti

Ordu'da Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, zabıta aracının kaldırıma park ettiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medyada Zabıta Müdürlüğüne talimat vererek kendi araçlarına ceza kestirdi



ORDU - Ordu'da daha önce makam aracını kaldırıma park eden şoförüne iki kez ceza yazdıran Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu kez kaldırıma park eden zabıta aracına ceza kestirdi.

Zabıta aracının kaldırıma park ettiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medyada gören Başkan Tekintaş, zabıta müdürünü arayıp aracının yayanın kullanacağı kaldırımı işgal ettiğini belirterek cezai işlem uygulamasını istedi. Altınordu Zabıta Müdürü bu fotoğrafın gereğini yaparak kendi araçlarına ve sürücüsü zabıta memuruna 'yaya kaldırım işgali' gerekçesiyle 81 TL ceza kesti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren kaldırım işgalinin önüne geçmeye çalışırken, bizim ekip arkadaşımızın böyle bir davranış sergilemesi doğru değil. Sosyal paylaşım sitesinde bu fotoğrafı gördükten sonra hemen zabıta müdürüne talimat vermek sureti ile araç sürücümüze cezai işlem uygulattık. Bu fotoğrafı çekip sosyal medyaya yükleyen arkadaşımıza da bizi uyardığı için teşekkür ediyorum. İdareciler olarak öncelikle bizlerin bu konulara hassas davranması gerekiyor. 'Yollar araçların, kaldırımlar yayaların' diyoruz. Bizler topluma örnek olması gereken insanlarız. Hatayı kendi şoförüm bile yapsa affetmem" dedi.

Belediye Başkanı Tekintaş, daha önce kaldırıma park etme fotoğrafları sosyal medyada yayınlanan makam aracı şoförüne de iki kez ceza kestirmişti.