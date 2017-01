Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir Anadolu'nun Parlayan Yıldızı Olacak"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'in İç Anadolu Bölgesinin parlayan yıldızı olacağını söyledi.



Büyük hedefler için yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, on dört mahallenin yapılaşması için vatandaştan da destek aldıklarını belirtti.



Kırşehir'in her cadde ve sokağına gerekli hizmeti götürebilmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Bizim bu yolda en büyük gücümüz ortak hedefler için toplumun her kesimi ile her zaman birlikte hareket etmek en büyük paylaşımımız oldu."dedi.



Nüfusuna göre Kırşehir'in güçlü belediyeler arasında yer aldığını bildiren Belediye Başkanı şöyle konuştu:



"Kırşehir Belediyesi nüfusuna göre bugün imkanları açısından bakıldığında, Türkiye'nin güçlü belediyelerinden biri. Gelecek hedeflerimize ulaşmamız için ortak akılla, birlik ve beraber hareket ederek daha güçlü olabiliriz. Her köşesi bizim için önemli. Biz birlikte Kırşehir'iz güçlerimizi birleştirmek; daha büyük hedefler, daha iyi gelecek, daha da iyi hizmet demek, Kırşehir'i daha da büyütmek demek."



"Personel gideri yüzde 52'den yüzde 31'e düştü"



2009 yılında göreve geldiklerinde personel giderlerinin yüzde 52'den yüzde 31'e indirildiğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Biz hep büyük düşündük ve büyük işlere imza attık. Kırşehir Belediyesi bugün nüfusuna göre, imkanları açısında bakıldığında Türkiye'nin güçlü belediyelerinden biri. 2009 yılında belediye başkanı olduğumuzda gelirlerimizin yüzde 52'si personel giderlerimiz oluşturuyordu. Şu an bu oran yüzde 31'e düştü.



Türkiye'de birçok belediye, İller Bankasından verilen destek olmadan ayakta duramayacak vaziyette iken Kırşehir Belediyesi olarak yüzde 53 oranla kendi geliri ile idare edebilen bir belediye haline geldik.



Kırşehir Belediyesi olarak şu ana kadar hiç kimsenin cesaret edip yapamadığı birçok projeyi yapıyoruz. Sürdürülebilir projelerle örnek bir kent dokusu ortaya çıkarmak için var gücümüzle hizmet üretiyoruz. Gücümüze güç katacağız. Kırşehir bugün Türkiye'de birçok örnek projeye imza atabiliyorsa bu anlayışın sonucudur.



Kişisel ve küçük hesaplar yapanlar ve bizi eleştirenler dün olduğu gibi yarın da yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz 'Bu yol uzun; durmak yok, büyük hedeflerimiz için yola devam' dedik. Azimle çalışıyor, üretiyoruz. Biz halkımızın desteği ile Kırşehir'imizi hak ettiği yere getireceğiz." - KIRŞEHİR