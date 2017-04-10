Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Güçlü Türkiye İçin Sandıktan 'Evet' Çıkacak"

Anayasa değişikliği bilgilendirme çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, güçlü Türkiye için 16 Nisan akşamı sandıktan 'evet' çıkacağına inandığını söyledi.



Halk buluşmaları yapan ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Sistem değişikliği sadece bugünümüzle alakalı olarak değil, belki de Türkiye'nin önündeki yüzyılı ilgilendirecek bir değişiklik olacak."dedi.



"Kazanımlarımızı kaybetmemek için 'evet' demeliyiz"



Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmemesi için 16 Nisan akşamı sandıktan evet çıkması gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Milletin iradesi iktidara gelecek. Vatandaşlarımızın doğru karar vereceğine inanıyoruz.



Milletimizin vereceği karar ne olursa olsun, başımızın üstünde yeri var. Daha güçlü bir Türkiye için sandıktan evet çıkacağına inanıyoruz."diye konuştu.



15 Temmuz gecesi sadece Türkiye'ye değil ümmete de operasyon yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları kaydetti;



"O gün milletimiz tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık sergiledi. Parlamenter sistem, milletin oyunu verdiği kişilerle aradaki bağı koparan bir sistemdir.



Bu sistemde demokrasi var gibi görünüyor, ama sistem vesayetin elinde. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde bir başarı oldu, sistem sayesinde değil.



Yeni sistemde cuntanın değil, halkın denetimi olacak. Yüzde 50 artı 1 oy alınması gereken bir sistemde nasıl bir denetim arıyorsunuz ki.



15 Temmuz gecesi sokağa çıkan tankları, tüfekleri durduran şehitlerimizin bizlere teslim ettiği emanet için, yani onlar canlarını ne için verdiyse, biz de işte o nedenle 'evet' demeliyiz.



Vesayet gerileyip AK Parti ile siyaset güçlenince ülkemize yönelik saldırılar arttı, son olarak da 15 Temmuz'daki işgal girişimiyle devam etti.



Anayasa değişikliği Türkiye'nin bekasıyla doğrudan ilgilidir. Zayıf siyaset, güçlü vesayet sistemi halkın iradesini engelliyordu.



Cumhurbaşkanımıza diktatör diyorlar, bu ülkede en çok hakarete maruz kalan Cumhurbaşkanımız ve hükümettir. Bu nasıl diktatörlük? Bunu kafanızı karıştırmak için söylüyorlar. Oysaki kendi kafaları karışık, bizim kafamız net.



Biz rejimi değil, sistemi değiştiriyoruz. Mustafa Kemal de partili bir Cumhurbaşkanıdır. Bugüne kadar hangi Cumhurbaşkanı tarafsızdı? Hakim ve hakemler tarafsız olur. Şu anki sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle yargılanabiliyor, evet çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı TBMM'nin 3'te 2 çoğunluğu ile Yüce Divan'a gidiyor. Bu sistemde seçimler 5 yılda bir yapılacak ve koalisyon da hükümet krizi de ortadan kalkacak." - KIRŞEHİR