Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı için Samsun'a giden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye'nin en önemli konusunun jeotermal olduğunu söyledi.



Samsun'da yapılacak JKBB 2017 Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı için Samsun'a giden ve açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Jeotermal alanı enerji, tarım, ısıtma gibi bir çok alanda tamamı yenilenebilir enerji kaynağı şeklinde üzerinde çok fazla çalışma yapılması gereken alanlardan bir tanesidir" dedi



Türkiye'de jeotermal'in öneminin her geçen dönem daha da arttığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasında şunları kaydetti;



"Üye belediyelerin verdikleri desteklerle jeotermal kaynaklı belediyeler birliği her geçen dönem daha da büyüyor.



Jeotermal kaynaklı belediyeler birliğinin de sorunlarının çözümleri noktasında gerekli olan girişimleri yapıyoruz. Jeotermal enerji doğru kullanıldığı takdirde en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi olacaktır."



Jeotermal Belediyeler Birliği 2017 Nisan ayı olağan meclis toplantısında sırasıyla Başkanlık Divanının Teşekkülü, Encümen Üyelerinin belirlenmesi, İhtisas Komisyonun üyelerinin belirlenmesi, 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, 2016 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi, Birliğe Üyelik ve Ayrılmaların görüşülmesi gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak. - KIRŞEHİR