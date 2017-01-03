Kayyum olarak Siirt Belediye Başkanlığına atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan işçiyi hastanede ziyaret etti.
Belediye Başkanı Taşkın, Kurtalan Caddesi'nden bulunan eski otogarın yıkım çalışmaları sırasında enkaz altında kalan belediye işçisi Mehmet Şirin Altay'ı (42) tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Belediye Başkanı Taşkın'ın Yaralı İşçiyi Ziyareti
Kayyum olarak Siirt Belediye Başkanlığına atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan işçiyi hastanede ziyaret etti.
Kayyum olarak Siirt Belediye Başkanlığına atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan işçiyi hastanede ziyaret etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads