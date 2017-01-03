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Belediye Başkanı Taşkın'ın Yaralı İşçiyi Ziyareti

Belediye Başkanı Taşkın'ın Yaralı İşçiyi Ziyareti

Kayyum olarak Siirt Belediye Başkanlığına atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan işçiyi hastanede ziyaret etti.

Belediye Başkanı Taşkın'ın Yaralı İşçiyi Ziyareti

Kayyum olarak Siirt Belediye Başkanlığına atanan Ceyhun Dilşad Taşkın, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan işçiyi hastanede ziyaret etti.

Belediye Başkanı Taşkın, Kurtalan Caddesi'nden bulunan eski otogarın yıkım çalışmaları sırasında enkaz altında kalan belediye işçisi Mehmet Şirin Altay'ı (42) tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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