Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın Bilecik'in İl Oluşunun 93. Yıl Dönümü Mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in il oluşunun 93. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Mesajında, 20 Nisan 1924 yılında Bilecik'in il olduğunu kaydeden Yağcı, "Bugün; 20 Nisan 2017. Aynı zamanda 93 yıl önce Ertuğrul Sancağı şehrimize, Bilecik adının verildiğinin aynı günü. Bilecik tarih boyunca birçok medeniyeti ağırlamış, zengin coğrafyası ve iklimi ile her zaman yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olmuştur. Kutlu Cihan İmparatorluğunun kurulduğu, tarihe yön vermiş Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerin yaşadığı ve burada metfun olarak bulunduğu kutlu bir şehirdir. 1842'den sonra yapılan bir düzenleme ile sancak yönetimi il kez 'Kaymakam' ünvanlı yöneticilere bırakıldıktan sonra Hüdavendigar Eyaleti'ne bağlı 'Bilecik Kaymakamlığı' olarak adlandırıldığı görülmektedir. Fakat 1847 tarihinde, Sancak merkezi olan Eskişehir'in bağlı kazaların ortasında olmaması ve bu durumun zorluklara sebebiyet vermesi nedeniyle sancak merkezi Bilecik'e taşındı. 1858 yılında yapılan düzenleme ile Hüdavendigar Eyaleti'ne bağlı bir sancak statüsü kazandırıldı. Ertuğrul Sancağı altında yeni kurulan bu idari yapının merkez kazası da Bilecik olmuştur. 25 Ağustos 1885'te Bilecik, Söğüt, İnegöl ve Yenişehir kazalarının Bursa Sancağı'ndan ayrılması ve Bilecik merkez olmak üzere 'Ertuğrul' adıyla üçüncü sınıf bir mutasarrıflık teşkil edilmesi padişaha arz edildi. 30 Ağustos 1885 tarihli iradeyle Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olması ve Ertuğrul Gazi'nin burada medfun bulunması nedeniyle Bilecik'in mutasarrıflığa dönüştürülmesi ve bu mutasarrıflığa Ertuğrul Gazi'nin adının verilmesi uygun görüldü. 1907-1908 yıllarında Ertuğrul Sancağı'nın merkezi olan Bilecik'in 76.899 nüfusu vardı. Küplü, Yarhisar, Pazarcık, Lefke (Osmaneli) ve Gölpazarı adlı beş nahiyesi ve 193 köyü bulunuyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu ad ile vilayet oldu ise de 1924'de vilayetin adı Bilecik olarak çevrilmiş ve günümüze kadar da herhangi bir isim değişikliğine gidilmedi" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK