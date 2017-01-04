Belediye Başkanı'na Ziyaret

Espiye Kaymakamı Sultan Doğru, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu'nu ziyaret etti.



Kaymakam Doğru, Kırhasanoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.



Yağlıdere ilçe kaymakamlığına da vekaleten baktığını belirten Doğru, Kırhasanoğlu'dan ilçe hakkında bilgiler almak ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.



Belediye başkanı Kırhasanoğlu da ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Doğruya teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara katkılar sunacaklarını ifade etti.