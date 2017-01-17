Belediye Başkanı Memiş Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi bünyesindeki evlerde ikamet eden kız öğrencilerle bir araya geldi.



Bayburt Gençlik Merkezinde gerçekleşen programda konuşan Memiş, göreve geldikleri günden beri Bayburt Belediyesinin katılımcı belediyecilikle yönetilmesi görüşünde olduklarını belirtti.



Şehir yönetilirken Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin de düşüncelerinin önemli olduğunu ifade eden Memiş, şunları söyledi:



"Toplumda bir arada yaşadığınız insanları ya etkilersiniz ya da onlardan etkilenirsiniz. Haliyle Türkiye'nin birçok kültürünü, örfünü kendisinde barındıran üniversite öğrencilerinin bu şehirde önemli olduğunun, Bayburt Belediyesi olarak farkında olmamız gerekiyor. Sizler de bir gün bir şehir yönetirseniz bunun farkında olun. Önemli olan sadece farklı kültürlerden olmanız ve farklı sosyal dokulardan getirdiğiniz bilgi, birikim, tecrübeler değil. Sizler nitelikli insanlarsınız, okuyan, düşünen, tefekkür eden, geleceğe yönelik düşüncesi olan insanlarsınız."



Memiş, belediyecilik anlayışının belirleyici ikinci özelliğinin sosyal ve kültürel belediyecilik olduğunu kaydederek, "Kültürel belediyecilikte yine en çok ihtiyaç sizedir. Doğru ve güzel düşünen insanların bu şehre katılmasını, bu şehre katkı sunmalarını sağlamak belediye başkanı olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bu anlamda sosyal belediyecilik de çok önemlidir." ifadelerini kullandı.



Ziyarette Memiş, öğrencilere, daha önce kendisinden talep ettiği kitapları teslim etti.