Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz: "Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar"



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, verdikleri evet oyları ile Türkiye rekoruna imza atan hemşehrilerine teşekkür ederken, ilçede ise adeta bayram havası yaşanıyor. Büyük başarının havai fişek gösterileriyle kutlandığı ilçenin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yüzde 97.2'lik başarının tebriklerini kabul ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un evi tebrik ziyaretleriyle adeta dolup taşıyor. Vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, verdikleri oylar için teşekkür eden Başkan Özyavuz, vatansever, milletine, vatanına bağlı Harran halkının görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Seçim çalışmaları süresince ilçeyi karış karış gezen, evet oylarının millete getireceklerini anlatan, anayasa değişikliği konusunda bilgi vererek, hiç kimsenin aklında tek bir soru işareti kalmaması için gecesini gündüzüne kattıklarını söyleyen Başkan Özyavuz, "Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar. Şükürler olsun ki bu emeğimizin karşılığını gördük. Halkımız, bize inandı ve güvendi. Bu referandum un, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, meclis üyelerime, parti teşkilatımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Bir milat demiştik

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ise, bu referandum un sıradan bir parti seçimi değil bir yönetim seçimi olduğunu her fırsatta vurguladıklarını anımsatarak, "Halk oylaması için bir milat demiştik, bir dönüm noktası olduğunu ifade etmiştik. Bizden umut bekleyen mazlum halklar adına dönüm noktası demiştik. Bu açıdan bu Rabbimin bir lütfü olarak tecelli etti" dedi.

Milletvekili Yılmaztekin, propaganda çalışmaları süresince büyük emek verdiklerini anımsatarak, halkın yüzyılın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığını evet oyları ile gösterdiğini, tüm AK Parti teşkilatının ve tüm vatansever halkın görevini yerine getirdiğini ifada etti.

Yılmaztekin, "Özelikle kendi seçim bölgem olan Harran ve Akçakale' de Türkiye rekoru kırdık. Bu noktada Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Milat dediğimiz bu tarihi günün ülkemin, milletimin dirilişine ve milletimin yeniden yükselişine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Rekorlara yabancı değiliz

AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz da, rekorlar kırmaya yabancı olmadıklarını belirterek, "Harran ilçemiz daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye ikincisi olmuştu. İlçemiz ak oylarıyla sesini tüm Türkiye'ye duyurdu çünkü mesele bayrak ve memleketse Harran halkının bu konudaki hassasiyeti çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Siyasiler tebrikleri kabul ederken vatandaşlar ise havai fişek gösterisini izleyerek şampiyonluklarını kutladı.