Belediye Başkanı Kutlu Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, il merkezine bağlı mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.



Adıyaman Askerlik Şubesi Başkanı Davut Kulalarla birlikte Karapınar Mahallesi Muhtarlığında ziyaret ettiği Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi olan muhtarlardan mahallelerin sorunlarını dinleyen Başkan Kutlu, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi. Başkan Kutlu ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlikte şimdiye kadar güzel bir şekilde çalıştıklarını, bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.



Başkan Kutlu, "Bir araya geldiğimiz muhtarlarımızdan mahallelerinin sorunlarını ve isteklerini dinledik. İnşallah, gücümüzün yettiğince sorunları halledip, taleplere cevap vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylanı Taş ise kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN