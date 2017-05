Belediye Başkanı İlhan Sarıaltun İçin Anma Töreni

Sungurlu eski belediye başkanlarından İlhan Sarıaltun, ölümünün 7. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.



Sarıaltun'un Karşıyaka mezarlığındaki mezarı başına gelen CHP ilçe yönetimi Kuran-ı kerim okutarak dua ettiler. Daha sonra CHP'liler Sarıaltun'un mezarına çiçek bıraktılar.



Ölümünün 7. yıl dönümünde İlhan Sarıaltun'un mezarına CHP İl başkanı Hasan Suvacı, İlçe başkanı Ali Erayhan'ın yanı sıra İl ve İlçe yönetiminden çok sayıda partili gelerek dua ettiler.



CHP Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı, "Hepimizin kalbinde derin sevgi ve muhabbet bırakan bir arkadaşımızdı ve abimizdi. İnsanları çok seven hiç bir dil, din, ırk ayrımı yapmadan çoluk çocuk demeden, genç ihtiyar ayırt etmeden herkese hizmet ediyordu. Bu sevgisi yıllardır sürecektir. Sağ olsun Emrah gibi bir evlat bize emanet bıraktı. Emrah'ta babasının yolunda gerekenleri yapacaktır. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen İlhan abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun, yattığı yer nur olsun.



CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İlhan Sarıaltun'un gerek kişiliği gerekse yaptığı hizmetleri ile ilçede unutulmayan bir belediye başkanı olduğunu söyledi.



İlhan Sarıaltun'un ilçede herkes tarafından sevildiğini ifade eden Erayhan, "İlhan Sarıaltun, Sungurlu için bir değer. Belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden çok kişiliği ve herkesi kucaklaması ile unutulmuyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun." dedi.



"Kalbi insan sevgisi ile doluydu"



Belediye Başkanı İlhan Sarıaltun'ın oğlu Emrah Sarıaltun'da, "Babamın ölüm yıl dönümü için mezarı başına gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabi ani ölümler her zaman kötü ve zor. Ailesi ve sevenleri için biz babamızı hiç kaybetmeyi düşünmediğimiz bir anda aniden bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı. Kalbi ve yüreği hep insan sevgisi ile doluydu. Ona rabbim öyle bir günde ölümü bahşetti ki tam bir Mayıs işçi bayramında tam işçinin emekçinin, garibin dostu olduğu kişiliğe sahipti. Sungurlu için iyi şeyler olmasını istedi. Ama ömrü buraya kadarmış Allah mekanını Cennet etsin. Ailesi ve evlatları olarak biz her zaman onu arıyoruz ve anıyoruz" diye söyledi. - ÇORUM